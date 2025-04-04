Китай відповів на запровадження аміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

Про це повідомляють South China та Bloomberg.

Зазначається, що у Міністерстві торгівлі Китаю розкритикували новий тарифний режим Вашингтона. Там заявили, що це "загрожує важко завойованому балансу, досягнутому в результаті багаторічних багатосторонніх торговельних переговорів".

"Це типовий акт одностороннього залякування", — наголосили там й закликали США скасувати тарифи, а також розв'язати це питання шляхом "справедливого і рівноправного діалогу".

Як пише Bloomberg, влада КНР також заявила, що негайно обмежить експорт до США семи типів рідкісноземельних копалин, почне антидемпінгове розслідування щодо медичних рентгенівських трубок із США та Індії, а також припинить імпорт продукції з птахівництва від двох американських компаній.

Крім того, країна додасть 11 оборонних компаній зі США до списку "ненадійних організацій", що дозволяє вживати проти них каральні заходи, і запровадить контроль над експортом 16 американських фірм.

Що відомо про мита, запроваджені США

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почнуть діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

12 березня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС запровадить мита на американські товари вартістю 26 млрд євро у відповідь на запроваджені Сполученими Штатами 25% мита на "сталь і алюміній без будь-яких винятків". Мита застосовуються до різноманітних продуктів від човнів до бурбона та мотоциклів, промислову та сільськогосподарську продукцію, таку як сталь та алюміній, текстиль, побутова техніка, пластмаси, птиця, яловичина, яйця, молочні продукти, цукор та овочі.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Китаю діятиме мито 34%, а для товарів з Європейського Союзу — 20%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".