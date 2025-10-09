Президент США Дональд Трамп заявив, що тарифи є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди.

Про це пише CNN.

За словами американського лідера, Сполучені Штати "не будуть мати справу з людьми, які воюють".

"Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ", — сказав Трамп.

Він стверджує, що тарифи дають "вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів". Зокрема, за його словами, саме його мита зіграли роль у мирному процесі щодо Індії та Пакистану.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та Європейського Союзу. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.

5 вересня Трамп підписав указ про зниження тарифів на японські автомобілі до 15%.

25 вересня президент США оголосив про нову хвилю тарифів, включаючи 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанія не будує виробничий завод у США. Вашингтон також запровадить 25% мито на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.

6 жовтня Трамп заявив про мита 25% для середніх та великих вантажівок з 1 листопада 2025 року.