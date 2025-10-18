WP: Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною

Очільник Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом цього тижня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців, знайомих із деталями розмови.

За даними джерел, Путін заявив, що готовий відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей, які частково окуповані російськими військами, в обмін на контроль над усім Донецьким регіоном.

Деякі чиновники Білого дому назвали це "прогресом". Водночас європейський дипломат зазначив, що українці навряд чи розцінять це так само.

"Це як продати їм власну ногу в обмін на нічого", — сказав він.

Дональд Трамп публічно не коментував вимогу Кремля. Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі він закликав “зупинити вбивства й укласти угоду”, зазначивши, що обидві сторони мають “зупинитися там, де вони стоять".

Трамп і Путін планують зустрітися в Угорщині найближчими тижнями, щоб продовжити переговори про можливе завершення війни. Державний секретар США Марко Рубіо відповідає за підготовку саміту в Будапешті.

За інформацією The Washington Post, під час переговорів у Вашингтоні представник Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію, натякаючи, що передача Донеччини Росії “могла б сприяти миру”, посилаючись на те, що регіон “переважно російськомовний” — аргумент, який часто використовує Кремль у своїй пропаганді.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Попри це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що підготовка до такої зустрічі вже розпочалася та триває "швидкими темпами".