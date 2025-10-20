Кремль прокоментував заяву Трампа про заморожування лінії фронту

Послідовність позиції Москви щодо мирного плану президента США Дональда Трампа про зупинення військ РФ та України на нинішній лінії зіткнення для початку переговорів залишається незмінною.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

"Цю тему неодноразово порушували з різними нюансами під час контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", — сказав він.

Щодо заяви Трампа, яка з'явилася у медіа про те, що він пропонує як перший крок для початку повномасштабних мирних переговорів припинення вогню по всій лінії зіткнення та зупинку військ на нинішніх позиціях, представник Кремля зазначив: "Ну, це газетне повідомлення, загалом багато було заяв із цього приводу".

Водночас Пєсков заявив, що позиція Києва щодо мирного врегулювання "суперечлива".

"Ми бачимо вельми суперечливі заяви з Києва. Ми бачимо, що позиція київського режиму також сповнена суперечностей. Все це не сприяє процесу мирного врегулювання. Ми продовжуємо спілкування з американцями на тему українського врегулювання. Йде серйозна робота, а далі побачимо. Всі суперечності, які ми спостерігаємо в Києві, не сприяють цьому процесу, а, швидше, навпаки, ускладнюють", — сказав він.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що Путін під час телефонної розмови з Трампом цього тижня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Попри це, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що підготовка до такої зустрічі вже розпочалася та триває "швидкими темпами".

19 жовтня Трамп заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні.