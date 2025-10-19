"Путін щось забере": Трамп про територіальні поступки з боку України

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін захопив певну частину території України, й тому забере її.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

На запитання про те, чи вірить він, що російський лідер відкритий до ідеї закінчити війну проти України, не захоплюючи значну частину її території, глава Білого дому відповів:

"Ну, він щось забере. Я маю на увазі, що вони воювали й мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".

Раніше президент Володимир Зеленський говорячи про можливі територіальні поступки для завершення війни заявляв, що мирні переговори повинні проходити без додаткових поступок РФ, тобто "з місця, де залишаються солдати, з лінії зіткнення". Також він казав, що під час зустрічі Трамп не сказав "ні" на передачу Україні ракет Tomahawk, але не сказав й "так".

17 жовтня глава держави зустрічався з очільником Білого дому у Вашингтоні, де обговорював надання ракет Tomahawk для потреб ЗСУ, можливу майбутню зустріч з Путіним та питання посилення української ППО й енергетики.