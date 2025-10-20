"Ми з Зеленським це не обговорювали": Трамп — про передачу Росії усього Донбасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Відповідаючи на питання, чи обговорював він з Зеленським відмову Україною від усього Донбасу, Трамп сказав: "Ми ніколи це не обговорювали".

"Ми думаємо, що їм треба зупинитися на тому місці, де лінія фронту зараз. Решту дуже важко обговорювати — давайте нам ці території у обмін на ті території. Що я їм сказав, що вони мають зупинитися по нинішній лінії фронту, піти додому та перестати убивати людей", — сказав президент США.

У нього також запитали, що, на його думку має статися з Донбасом.

"Хай буде розрізаний у тому вигляді, у якому він є. 79% землі уже у Росії — вони можуть спробувати про щось домовитися вздовж лінії фронту, але я сказав що варто припинити вогонь, припинити убивати людей", — сказав Трамп.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що Путін під час телефонної розмови з Трампом цього тижня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Попри це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що підготовка до такої зустрічі вже розпочалася та триває "швидкими темпами".