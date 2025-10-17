Британський праворадикальний політик і очільник партії Reform UK Найджел Фарадж підтримав збиття російських літаків, які вторгнуться в повітряний простір країн НАТО.

Про це він заявив у інтерв'ю для Bloomberg.

Журналістка запитала Найджела Фараджа, що він зробив би, якби був прем'єр-міністром Великої Британії та російські літаки знову перетнули б повітряний простір НАТО. Політик відповів, що потрібно буде їх збити.

Також він додав, що підтримує використання замороження російських активів на допомогу Україні. Фарадж допустив можливість розгортання британських військових у складі миротворчих сил Організаціх Об'єднаних Націй в Україні.

«Очевидно, Путін дуже поганий хлопець», – сказав Фарадж в інтерв'ю.

На думку Найджела, впродовж наступних місяців США почнуть постачати Україні ракети Tomahawk.

"Я дуже сподівався, що Трамп змусить Путіна піти на поводу, що можна буде досягти якогось компромісу, як нещодавно його було досягнуто з Газою та Ізраїлем. Зрозуміло, що цього не станеться".

Найджел Фарадж — очільник партії Reform UK, екслідер партії UKIP (UK Independence Party), яка виступала за вихід Великої Британії з Євросоюзу. Праворадикальний популістський політик, євроскептик, підтримував президента США Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році.

Виступав проти карантинів під час пандемії Covid-19, просуває ідеї жорсткої антиміграційної політики у Великій Британії. У 2024 році повідомляв, що "Захід спровокував Росію" почати війну проти України. Та у лютому 2025 року заявив, що "Вступ України до НАТО є невід'ємною частиною мирної угоди (угоди щодо завершення війни РФ проти України — ред.)".

У 2024 році стало відомо, що Ілон Маск пожертвував партії Reform UK 100 млн доларів. Сам Найджел Фарадж тоді заявляв, що "нічого не знає" про цю суму пожертви від Маска.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.