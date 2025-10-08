Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Європейському парламенті та назвала російські дронові атаки на країни Євросоюзу "гібридною війною" та "ескалаційною кампанією" задля зупинки підтримки України Євросоюзом.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у промові перед Європейським парламентом, яку вона опублікувала у соцмережі X.

"Один інцидент може бути помилкою, два інциденти – збігом обставин, але три, п'ять, десять – це навмисна та цілеспрямована кампанія "сірої зони" проти Європи. І Європа повинна реагувати. Ми повинні розслідувати кожен інцидент і не повинні ухилятися від визначення відповідальності. Тому що кожен квадратний сантиметр нашої території має бути захищеним і безпечним. Росія хоче посіяти розкол. Ми повинні відповісти єдністю", — заявила Урсула фон дер Ляєн у своїй промові.

Вона наголосила, що країни Євросоюзу мають серйозно ставитись до російських дронових атак та перестати сумніватись у тому, що Росія дійсно веде "гібридну війну" проти країн ЄС.

"Ми повинні не лише реагувати, ми повинні стримувати. Тому що якщо ми вагатимемося діяти, "сіра зона" лише розширюватиметься", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також зауважила, що участь українських військових у навчанні європейських військових тактикам протидії російським дронам — "солідарність у дії".

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.