Словаччина долучиться до зустрічі ЄС щодо "Стіни дронів"

У пʼятницю, 26 вересня, Словаччина візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів". Її скликав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс через випадки порушення повітряного простору кількох європейських країн російськими безпілотниками.

Про це під час брифінгу 24 вересня заявив речник Європейської комісії Тома Реньє, передає кореспондентка Суспільного.

"Я можу підтвердити, що Словаччина тепер додана до списку держав-членів-учасників наради, включаючи сім держав-членів, що розташовані на кордоні, Данію та Україну. Щодо очікувань від зустрічі — то це не просто зустріч, яка має добре виглядати на папері", — сказав Реньє.

Він зазначив, що будівництво стіни з дронів є конкретною потребою, яку Європа "повинна реалізувати зараз".

"Ми очікуємо від держав-членів, які беруть участь у цій зустрічі, твердої прихильності, і ми очікуємо дуже хороших результатів та досягнень", — зазначив речник Єврокомісії.

Реньє також прокоментував рішення Угорщини, єдиної прикордонної країни, не брати участі у зустрічі щодо "Стіни дронів".

"Не буду говорити від імені Угорщини. Це рішення Угорщини. Комісар Кубілюс активно співпрацює на політичному рівні з усіма державами-членами", — додав Реньє.

Нагадаємо, 22 вересня речник Єврокомісії Тома Реньє повідомляв про те, що на зустріч "Стіна дронів" не запросили представників Словаччини й Угорщини.

Що відомо про дрони над Данією та Норвегією

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус у Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Ґардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Росія порушила повітряний простір Румунії

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник "Shahed" над Дунаєм.

У Міністерстві оборони Румунії уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.