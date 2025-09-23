Над швецьким Мальме помітили "величезний дрон"

Жителі швецького Мальме Сара та Пол стали свідками появи "великого безпілотника" біля свого будинку. В цей час в сусідньому Копенгагені (Данія) через дрони закрили повітряний простір і скасували десятки рейсів.

Подружжя розповіло про інцидент телеканалу TV4 Nyheterna.

У понеділок о 21:00 повітряний простір над Копенгагеном (Данія) був закритий після того, як помітили кілька дронів. Через інцидент понад 30 рейсів скасували, ще 50 літаків перенаправили.

Трохи пізніше подружжя з Мальме (Швеція), Сара та Пол, помітило дивний об’єкт біля свого будинку на 17-му поверсі.

"Спочатку ми подумали, що це літак, але у бінокль стало видно, що це величезний дрон. У якийсь момент він був дуже близько до нашого балкону", – розповіла Сара.

За її словами, апарат завис над спортивними полями, а згодом полетів у бік Сведали.

Сара та Пол одразу викликали поліцію. У Мальме підтвердили, що того вечора надійшло кілька подібних дзвінків, однак правоохоронці не виявили жодних об’єктів.

Що відомо про дрони над Данією та Норвегією

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після 4-годинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус у Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Гардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.