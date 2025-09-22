Словаччину й Угорщину не запросили на зустріч ЄС щодо "Стіни дронів"

26 вересня Євросоюз проведе зустріч "Стіна дронів", яку скликав єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. На цю зустріч не запросили представників Словаччини й Угорщини.

Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє.

На зустрічі будуть присутні 7 країн-членів ЄС — Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія та Болгарія.

"Під час зустрічі обговорять візити в ці країни, який президент фон дер Ляєн і комісар Кубілюс здійснили раніше цього місяця. Це також конкретне продовження створення дронного бар'єра, оскільки нещодавні атаки та вторгнення вже продемонстрували свою необхідність у Румунії та Польщі. Країни-члени залишаються головними в цьому питанні. Ми подивимося, що їх цікавить, як ми можемо їм допомогти, які їхні можливості, які їхні потреби, і після обговорення цього питання ми вирішимо, які потенційні наступні кроки зробити, спільно з цими країнами-членами, Україною та іншими країнами-членами", — сказав речник.

Тома Реньє повідомив, що Україна теж отримала запрошення на цю зустріч. Єврокомісія поки що не може підтвердити, хто саме з уряду України візьме участь у зустрічі щодо "Стіни дронів".

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту.

22 вересня відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН за запитом Естонії після порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.