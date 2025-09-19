Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди на тлі порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зв’язався із прем’єром Естонії Крістеном Міхалом для обговорення інциденту.

"Я щойно розмовляв з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Росією. Реакція НАТО під командуванням "Східний вартовий" була швидкою та рішучою", — написав Рютте в Х.

Командування союзних операцій НАТО (SHAPE) повідомило, що Альянс відреагував на порушення повітряного простору Естонії в рамках операції "Східний вартовий", надіславши для перехоплення російських винищувачів італійські літаки F-35, які базувалися в Естонії.

"Швеція та Фінляндія також швидко підняли у повітря літаки швидкого реагування. Протягом заходів у відповідь командування спільних повітряних операцій діяло у тісній координації та мало загальну картину повітряної обстановки", — йдеться у повідомленні.

Коментуючи дії Росії, командування заявило: "Це не той тип поведінки, що очікується від професійних військово-повітряних сил".

У заяві наголошується, що в ініціативі "Східний вартовий" інтегровано повітряні та наземні оборонні системи і краще координовані вже наявні операції, такі як повітряне патрулювання, створюючи чіткішу оборонну позицію.

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту.