З яру неподалік до позиції, де бійці УДА готують гармату до пострілу, прийшов білий кінь. Боєць із позивним "Барбі" каже, що це — дурний знак. Побратими не погоджуються і підзивають тварину ближче, щоб зробити селфі. Кінь спостерігає це кілька хвилин, а потім скаче в сусідню посадку. Вовчанська громада, Харківщина, травень 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула