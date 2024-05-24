Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Обстріл друкарні в Харкові, "Сліпа лють" поблизу Вовчанська. Тиждень війни у фото
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиВІЙНАУКРАЇНАІсторіїВійнаПодіїЖиття

Обстріл друкарні в Харкові, "Сліпа лють" поблизу Вовчанська. Тиждень війни у фото

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сліпа лють УДА неподалік Вовчанську, білий кінь
З яру неподалік до позиції, де бійці УДА готують гармату до пострілу, прийшов білий кінь. Боєць із позивним "Барбі" каже, що це — дурний знак. Побратими не погоджуються і підзивають тварину ближче, щоб зробити селфі. Кінь спостерігає це кілька хвилин, а потім скаче в сусідню посадку. Вовчанська громада, Харківщина, травень 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Кабмін визначив порядок видачі повісток. У застосунку "Резерв+" незабаром з’явиться електронне направлення на ВЛК. Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку та створила ТСК з питань облаштування фортифікацій. У ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів РФ на користь України та прагнуть розпочати з Україною перемовини про вступ. Німеччина спільно з Данією передали Україні 10 танків Leopard.

Китай почав великі військові навчання біля Тайваню. Блінкен закликає Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ. МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАСу. Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі.

Україна офіційно братиме участь на Олімпійських іграх у Парижі. Суспільне транслюватиме власний розширений інформаційний ефір на каналі Перший у межах телемарафону.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

артилеристи підрозділу Сліпа лють УДА стріляють з гармати Д-44 біля Вовчанська на Харківщині
Бійці артилерійського розрахунку підрозділу "Сліпа лють" Української Добровольчої Армії стріляють з гармати Д-44 по російських позиціях біля Вовчанська на півночі Харківщини, травень 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

російська ракета влучила у друкарню видавництва Vivat у Харкові 23 травня 2024 року
Харківські рятувальники тушать пожежу та шукають тіла загиблих у друкарському цеху, в який влучила російська ракета, Харків, 23 травня 2024 року. Загинули семеро працівників типографії, ще 21 людина отримала поранення. По друкарні на півдні Харкова росіяни поцілили двома ракетами С-300. Суспільне Новини/Олександр Магула

поліцейські несуть тіло загиблого працівника цеху друкарні Фактор-Друк у Харкові 23 травня 2024 року, семеро людей загинули
Поліцейські несуть тіло загиблого працівника друкарського цеху, яке рятувальники знайшли серед уламків, Харків, 23 травня 2024 року. Армія РФ вдарила двома ракетами по друкарні "Фактор-Друк". Щоб встановити особи трьох загиблих будуть проводити ДНК-експертизи, двох людей — впізнали по одягу. Суспільне Новини/Олександр Магула

рятувальник вийшов з цеху друкарні, де шукають тіла загиблих працівників Харків 23 травня 2024 року
Рятувальник вийшов відпочити з задимленого цеху друкарні, де вони з колегами щойно закінчили тушити пожежу і шукають тіла загиблих, Харків, 23 травня 2024 року. Зі зруйнованого російською ракетою цеху пожежники винесли тіла сімох загиблих. Серед поранених і загиблих працівників друкарні — переважно жінки. Суспільне Новини/Олександр Магула

кров на тролейбусі у Харкові 22 травня 2024 року, поранений водій і пасажири, водію ампутували ногу
Кров на тролейбусі, в якому водія і пасажирів поранили уламки російської ракети, Харків, 22 травня 2024 року. Росіяни вдарили по місту двома боєприпасами. Один влучив у спальному районі на півночі — поранень дістали 11 людей, пошкоджені житлові будинки, кафе та автомийка. Медикам вдалося зберегти одну ногу водія тролейбуса, іншу — ампутували. Суспільне Харків/Євген Гертнер

ракетний обстріл на півночі Харкова 22 травня 2024 року
Чоловік виглядає з вікна квартири у Харкові, 22 травня 2024 року. Росіяни обстріляли цей район міста ракетами вдень 22 травня. У багатьох багатоповерхівках повилітало скло з вікон та балконних рам. У кафе, поряд з цим будинком, надвечір у той день мали святкувати день народження. Нині воно знищене. Суспільне Харків/Євген Гертнер

пожежні гасять вогонь у зруйнованому дитячому садку в центрі Чугуєва Харківщина 22 травня 2024 року
Пожежники гасять вогонь у зруйнованому дитячому садку в центрі Чугуєва, Харківщина, 22 травня 2024 року. Дві російські ракети С-300 влучили по центру міста. Поранень зазнали восьмеро людей, 28-річний чоловік — в тяжкому стані у лікарні. Кільком постраждалим медики та психологи допомагали подолати гостру реакцію на стрес. Суспільне Харків/Євген Гертнер

акція на підтримку військовополонених у Києві на Контрактовій площі 19 травня 2024 року Азов
Акція на підтримку військовополонених у Києві на Контрактовій площі, 19 травня 2024 року. Кожні вихідні родичі та друзі військовополонених збираються в різних містах країни й вимагають пришвидшити звільнення захисників, які перебувають у неволі вже понад два роки. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

акція родичів полонених морських піхотинців на Майдані Незалежності у Києві, 23 травня 2024 року
Маленький учасник акції родичів полонених морських піхотинців на Майдані Незалежності тримає плакат із закликом повернути брата з полону, Київ, 23 травня 2024 року. В День морської піхоти у столиці зібралися рідні та побратими бійців 36-ї бригади морпіхів, які понад два роки перебувають у російському полоні. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Український військовий
Новий пакет допомоги від США, Сили оборони взяли під контроль прикордоння Харківщини. 822 день війни. Онлайн
США надали Україні ще допомогу 275 млн доларів
США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн Важливо
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ
Діти, окупація
В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Кім Чен Ин і Володимир Путін
КНДР на прохання Путіна може готувати військові провокації перед виборами у США — NBC News
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Блінкен у Молдові і Чехії обговорить загрози з боку Росії та підтримку України
Москва, Кремль
РФ намагається завоювати Україну, щоб використати її у війні проти НАТО — ISW
Російські військовослужбовці
На війні в Україні РФ втратила понад 500 тисяч військових — Генштаб
На початок