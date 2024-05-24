Кабмін визначив порядок видачі повісток. У застосунку "Резерв+" незабаром з’явиться електронне направлення на ВЛК. Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку та створила ТСК з питань облаштування фортифікацій. У ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів РФ на користь України та прагнуть розпочати з Україною перемовини про вступ. Німеччина спільно з Данією передали Україні 10 танків Leopard.
Китай почав великі військові навчання біля Тайваню. Блінкен закликає Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ. МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАСу. Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі.
Україна офіційно братиме участь на Олімпійських іграх у Парижі. Суспільне транслюватиме власний розширений інформаційний ефір на каналі Перший у межах телемарафону.
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.
Бійці артилерійського розрахунку підрозділу "Сліпа лють" Української Добровольчої Армії стріляють з гармати Д-44 по російських позиціях біля Вовчанська на півночі Харківщини, травень 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула
Харківські рятувальники тушать пожежу та шукають тіла загиблих у друкарському цеху, в який влучила російська ракета, Харків, 23 травня 2024 року. Загинули семеро працівників типографії, ще 21 людина отримала поранення. По друкарні на півдні Харкова росіяни поцілили двома ракетами С-300. Суспільне Новини/Олександр Магула
Поліцейські несуть тіло загиблого працівника друкарського цеху, яке рятувальники знайшли серед уламків, Харків, 23 травня 2024 року. Армія РФ вдарила двома ракетами по друкарні "Фактор-Друк". Щоб встановити особи трьох загиблих будуть проводити ДНК-експертизи, двох людей — впізнали по одягу. Суспільне Новини/Олександр Магула
Рятувальник вийшов відпочити з задимленого цеху друкарні, де вони з колегами щойно закінчили тушити пожежу і шукають тіла загиблих, Харків, 23 травня 2024 року. Зі зруйнованого російською ракетою цеху пожежники винесли тіла сімох загиблих. Серед поранених і загиблих працівників друкарні — переважно жінки. Суспільне Новини/Олександр Магула
Кров на тролейбусі, в якому водія і пасажирів поранили уламки російської ракети, Харків, 22 травня 2024 року. Росіяни вдарили по місту двома боєприпасами. Один влучив у спальному районі на півночі — поранень дістали 11 людей, пошкоджені житлові будинки, кафе та автомийка. Медикам вдалося зберегти одну ногу водія тролейбуса, іншу — ампутували. Суспільне Харків/Євген Гертнер
Чоловік виглядає з вікна квартири у Харкові, 22 травня 2024 року. Росіяни обстріляли цей район міста ракетами вдень 22 травня. У багатьох багатоповерхівках повилітало скло з вікон та балконних рам. У кафе, поряд з цим будинком, надвечір у той день мали святкувати день народження. Нині воно знищене. Суспільне Харків/Євген Гертнер
Пожежники гасять вогонь у зруйнованому дитячому садку в центрі Чугуєва, Харківщина, 22 травня 2024 року. Дві російські ракети С-300 влучили по центру міста. Поранень зазнали восьмеро людей, 28-річний чоловік — в тяжкому стані у лікарні. Кільком постраждалим медики та психологи допомагали подолати гостру реакцію на стрес. Суспільне Харків/Євген Гертнер
Акція на підтримку військовополонених у Києві на Контрактовій площі, 19 травня 2024 року. Кожні вихідні родичі та друзі військовополонених збираються в різних містах країни й вимагають пришвидшити звільнення захисників, які перебувають у неволі вже понад два роки. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова
Маленький учасник акції родичів полонених морських піхотинців на Майдані Незалежності тримає плакат із закликом повернути брата з полону, Київ, 23 травня 2024 року. В День морської піхоти у столиці зібралися рідні та побратими бійців 36-ї бригади морпіхів, які понад два роки перебувають у російському полоні. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова