Європейський Союз прагне розпочати перемовини з Україною про вступ вже 25 червня цього року. Наразі Київ та Брюссель спільно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів.

Про це пише Politoco із посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

За їх словами, ведеться зокрема робота з Будапештом, щоб вирішити проблеми щодо угорських меншин в Україні.

Один з дипломатів припустив, що Угорщина, можливо, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як у липні Будапешт розпочне шестимісячне головування в Раді ЄС.

Водночас європейські посадовці зазначили, що "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо від самого Орбана".

Як пише Bloomberg, Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом 25 червня, тобто до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня.

"Початок переговорів зміцнить моральний дух України, яка понад два роки бореться з повномасштабним російським вторгненням і давно прагне приєднатися до західного блоку", — додали в агентстві.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

14 грудня 2023 року голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори з Євросоюзом стосовно вступу до липня.