У ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів РФ на користь України

Рада Європейського союзу схвалили використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії на користь України.

Про це повідомляє бельгійське президентство у Раді ЄС.

"Рада ЄС підтвердила свою згоду використовувати надприбутки від заморожених активів Росії для підтримки військової самооборони та відбудови України у контексті російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, лише цього року розмір доходів від заморожених активів Центробанку РФ може становити 3 мільярди євро.

"В рамках ЄС сьогодні ми вирішили перерахувати кошти від заморожених активів російського Центробанку на користь України. Лише цього року це може становити до 74 мільярдів крон — 3 мільярди євро. 90% коштів підуть на військову підтримку для ЗСУ. Росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною", — написав він у соцмережі Х.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.