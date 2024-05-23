Китай почав великі військові навчання біля Тайваню

Китай розпочав дводенні навчання навколо Тайваню.

Про це пише Reuters з посиланням на державні китайські ЗМІ.

Навчання будуть проводитися в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню. Китай каже, що навчання є "суворим покаранням за сепаратистські дії Тайваню" і "суворим застереженням від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил".

Китайці вважають Тайвань є частиною Китаю, але на практиці Тайвань повністю самоврядний, але визнаний лише кількома країнами світу.

Коли в понеділок Лай Чін Те склав присягу як новий президент Тайваню, Китай висловив явне невдоволення кількома країнами після того, як на церемонії інавгурації були присутні іноземні політики.

Тайвань каже, що такі військові навчання є сценарієм, який він передбачив заздалегідь.

"Прикро, що Китай обрав найгірший сценарій, щоб зруйнувати мир у регіоні", — каже офіційний представник міністерства оборони Тайваню.

Лай неодноразово пропонував переговори з Китаєм, але отримав відмову. Він каже, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє, і відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

Що відомо про конфлікт між КНР та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню влітку 2022 року спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

26 грудня 2022 року у Тайвані заявили про наймасштабніше порушення авіапростору острова китайськими військово-повітряними силами. За добу 71 літак ВПС Китаю, включаючи винищувачі та безпілотники, увійшов в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони острова.