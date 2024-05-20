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У застосунку "Резерв+" незабаром з’явиться електронне направлення на ВЛК — Міноборони
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У застосунку "Резерв+" незабаром з’явиться електронне направлення на ВЛК — Міноборони

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Катерина Черногоренко
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Kateryna Chernohorenko /Facebook

У застосунку "Резерв+" скоро з’явиться електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії .

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Загалом план наступний – щоб і ТЦК та СП, і військово-лікарська комісія були для військовозобов’язаних максимально зручними, і більшість процесів були цифровими і щоб це було зручним для громадян", — уточнила заступниця міністра.

За словами Черногоренко, можливість отримати таке направлення з'явиться у додатку у кінці червня або на початку липня.

Що відомо про "Резерв+"

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

З 18 червня у застосунку також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Як оновити дані у застосунку

  • після завантаження "Резерв+" потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;
  • після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;
  • після цього з'явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.
  • якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;
  • після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Як оновити дані у застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів також можна переглянути у короткій відеоінструкції.

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