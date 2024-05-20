Кабмін визначив порядок видачі повісток громадянам

Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Документ регулює процес призову на службу під час мобілізації та, зокрема, порядок видачі повістки громадянам.

Про це йдеться в тексті постанови.

Згідно з документом, призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово:

за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання,

у громадських місцях,

громадських будинках та спорудах,

місцях масового скупчення людей,

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки,

на пунктах пропуску (блок-постах),

пунктах пропуску через державний кордон України.

Вручати повістки можуть:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Вручати повістки можуть особисто, так і засобами поштового зв’язку.У першому випадку повістку вважатимуть врученою, якщо:

резервіст або військовозобов’язаний поставить особистий підпис про отримання повістки;

за наявності відеозапису вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відео доведення акта відмови від отримання повістки;

за наявності відеозапису відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Поштою повістки почнуть надсилати з 18 липня — через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію. У цьому випадку повістку вважатимуть врученою, коли:

її отримає громадянин, підтвердженням чого буде інформація поштового оператора;

у поштовому повідомленні відмітять, що людина відмовилася отримати поштове відправлення з повісткою;

поставлять відмітку про відсутність громадянина за адресою місця проживання незалежно від того, чи оновлювала людина свої дані про місце проживання в ТЦК.

Повістка

Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником ТЦК.

Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У повістці зазначаються: