Рада створила ТСК з питань облаштування фортифікацій

Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".

Про це повідомляє нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Головою комісії призначили представника "Слуги народу" Миколу Задорожнього, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. До складу увійшли вісім депутатів від "Слуги народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ.

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів; аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема, бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.