Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рада створила ТСК з питань облаштування фортифікацій
ВЕРХОВНА РАДАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаПолітика

Рада створила ТСК з питань облаштування фортифікацій

Важливо
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".

Про це повідомляє нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Головою комісії призначили представника "Слуги народу" Миколу Задорожнього, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. До складу увійшли вісім депутатів від "Слуги народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ.

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

  1. потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
  2. аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  3. облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку цього року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема, бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вибори у Великій Британії
У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго" Важливо
Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали рамкову угоду у межах програми Ukraine Facility. Що передбачає документ
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — джерела
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — НАБУ Оновлено

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Рада ухвалила закон про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки
Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку
Молоді люди з телефонами
Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
Нардеп Гривко відкликав законопроєкт з пропозицією про обов’язковий демографічний збір
Нардеп Гривко відкликав свій законопроєкт з пропозицією про обов’язковий демографічний збір
Міноборони
Івана Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони
На початок