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Німеччина спільно з Данією передали Україні 10 танків Leopard. Також ЗСУ отримають HIMARS
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Німеччина спільно з Данією передали Україні 10 танків Leopard. Також ЗСУ отримають HIMARS

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Німеччина, Данія, ЗСУ
Танк Leopard 1. AP

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема у межах спільного проєкту з Данією, ЗСУ отримають десять танків Leopard 1A5. Також пакет містить реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Німеччини.

Зокрема новий пакет військової допомоги включає:

  • десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Зазначається, що Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

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