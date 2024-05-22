Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку
ВЕРХОВНА РАДАЗАКОНАРМІЯВІЙНАПодіїВійнаПолітика

Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рада ухвалила закон про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки
Рада ухвалила закон про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Суспільне Черкаси

Верховна рада у середу, 22 травня, ухвалила закон щодо вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку.

“Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета “Захист України” та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання”, — пояснив нардеп.

У документі також йдеться про те, що програми з навчального предмета “Захист України” розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.

Ініціатор законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук розповів, що документом вносяться зміни до низки статей законів "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону України", "Про освіту" і "Про основи національного спротиву".

"Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовки, – допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. Законопроєкт об’єднує ці два поняття, тобто усуває колізію", — пояснив Грищук.

Крім того, додав він, зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмету "Захист України" та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет.

Грищук також назвав інші ключові зміни, передбачені законопроєктом:

  • Запроваджується модульна система викладання. Кожен модуль – окрема важлива тема: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека.
  • Прибираються застарілі теми, такі як стройова підготовка. Більший акцент на розуміння важливості захисту своєї держави та вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні.
  • Можливість залучати ветеранів, а також громадські й ветеранські організації до викладання предмета, або окремих модулів.

Він додав, що уряд виділив 1,74 млрд гривень для оновлення центрів "Захисту України, закупівлі обладнання та інтерактивних тирів, а також підвищення кваліфікації вчителів.

23 квітня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Вибори у Великій Британії
У Великій Британії 4 липня відбудуться дострокові парламентські вибори — прем'єр країни
Вимкнення світла, графіки вимкнення світла
23 травня по всій території України вимикатимуть світло — "Укренерго" Важливо
Україна, ЄС
Україна та ЄС підписали рамкову угоду у межах програми Ukraine Facility. Що передбачає документ
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — джерела
Ексзаступнику керівника ОПУ Смирнову повідомили про підозру — НАБУ Оновлено

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Міноборони
Івана Гаврилюка призначили першим заступником міністра оборони
Зеленський
Зеленський ветував закон, який дозволив би звільняти з роботи за неповідомлення про зв’язки в окупації
Правозахисники і юристи закликали ВР не приймати законопроєкт №7033-д
Правозахисники і юристи закликали Раду не приймати законопроєкт про обмеження доступу до судових рішень — ZMINA
Війна, ЗСУ
Доплата військовим 70 тис. грн: У Раді кажуть про ризики з фінансуванням у другому півріччі
На початок