Рада ухвалила закон про початкову загальновійськову підготовку

Верховна рада у середу, 22 травня, ухвалила закон щодо вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку.

“Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета “Захист України” та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання”, — пояснив нардеп.

У документі також йдеться про те, що програми з навчального предмета “Захист України” розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.

Ініціатор законопроєкту, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук розповів, що документом вносяться зміни до низки статей законів "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про оборону України", "Про освіту" і "Про основи національного спротиву".

"Зараз існують два поняття, що визначають систему підготовки, – допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. Законопроєкт об’єднує ці два поняття, тобто усуває колізію", — пояснив Грищук.

Крім того, додав він, зміни дозволять актуалізувати підзаконні нормативні акти, що досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмету "Захист України" та обмежують навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет.

Грищук також назвав інші ключові зміни, передбачені законопроєктом:

Запроваджується модульна система викладання. Кожен модуль – окрема важлива тема: домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека.

Прибираються застарілі теми, такі як стройова підготовка. Більший акцент на розуміння важливості захисту своєї держави та вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні.

Можливість залучати ветеранів, а також громадські й ветеранські організації до викладання предмета, або окремих модулів.

Він додав, що уряд виділив 1,74 млрд гривень для оновлення центрів "Захисту України, закупівлі обладнання та інтерактивних тирів, а також підвищення кваліфікації вчителів.

23 квітня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки