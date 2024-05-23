Після поїздки до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена зняти обмеження на використання Україною американської зброї по території Росії. У Білому домі точаться дискусії.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що з моменту перших поставок сучасної американської зброї Україна була змушена погодитися не бити нею по території Росії. Таке обмеження, на думку президента США, дозволяє "уникнути третьої світової війни". Але консенсус навколо цієї політики руйнується.

За ініціативи Держдепартаменту США в Білому домі зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони стосовно ураження ракетних та артилерійських пускових установок на території РФ, розташованих безпосередньо на кордоні з Україною. За словами президента Володимира Зеленського, саме ці цілі зробили можливими останні територіальні здобутки Москви.

За словами джерел, пропозиція Блінкена, з якою він виступив після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Зазначається, що наразі незрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. Документ ще не був офіційно представлений президенту.

Офіційні особи, які брали участь в обговоренні, заявили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних наслідків. Війська РФ розмістили зброю прямо через кордон з північно-східною частиною України й націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати неамериканські дрони та іншу зброю для ударів.

Протягом декількох місяців Україна посилює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти та електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва, які не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя. І все частіше росіяни знищують українські безпілотники й ракети або збивають їх з курсу завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби.

Зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб вони допомогли Україні націлитися на російські військові об'єкти, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти заборону на удари по нафтопереробних заводах та інших російських інфраструктурних об'єктах із використанням зброї США. Британія, яка зазвичай має узгоджену з Вашингтоном позицію в питаннях військової стратегії, зняла обмеження, щоб її ракети Storm Shadow можна було використовувати для ширшої націленості на Росію.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон, колишній прем’єр-міністр, заявив під час візиту до Києва перед візитом пана Блінкена, що Україна "має абсолютно право завдати удару у відповідь Росії".

Останніми днями з'явився ще один натяк на зміни. Міністр оборони США Ллойд Остін, повторюючи звичну позицію адміністрації про те, що Київ продовжить використовувати американську зброю у межах території України, визнав, що "повітряна динаміка відрізняється". На думку NYT, таким чином Остін припустив, що можуть бути винятки для російських літаків, які маневрують у безпеці на російській території, безпосередньо над кордоном і це дозволяє пілотам РФ атакувати бомбами схід України.

Росіяни звикли до таких дебатів, і вони відверто грають на американському занепокоєнні щодо ескалації війни.

Але адміністрація США виглядає менш чутливою до таких погроз, ніж на початку повномасштабної війни або в жовтні 2022 року, коли існували побоювання, що Росія, якщо її війська зазнають поразки, може використати ядерну зброю проти українських військових об'єктів. Нинішні ядерні навчання РФ, зокрема, розглядаються як "гра м'язами".

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація Байдена повинна скасувати заборону на використання своєї зброї проти цілей на території Росії.

"Я думаю, що настав час для цього, тому що Росія, очевидно, вдалася до ескалації цієї війни", — сказала вона.