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У Росії призначили прем'єр-міністра
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У Росії призначили прем'єр-міністра

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Мішустін і Путін
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін і лідер Кремля Володимир Путін. AP

Володимир Путін 10 травня підписав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії. Той буде головою уряду вже вдруге поспіль з 2020 року.

Про це йдеться на сайті президента РФ.

"Відповідно до пункту "а" статті 83 Конституції Російської Федерації призначити Мішустіна Михайла Володимировича Головою Уряду Російської Федерації. Цей Указ набуває чинності з дня його підписання", — мовиться в документі.

Раніше цього ж дня Держдума РФ проголосувала за кандидатуру Мішустіна.

Мішустін народився у Москві в березні 1966 року. У 23 роки закінчив Московський верстатоінструментальний інститут за фахом "Системи автоматизованого проєктування". У 1992 році — аспірантуру. Мішустін уперше був обраний на посаду голови російського уряду в січні 2020 року. До того працював керівником Федеральної податкової служби (ФПС).

Уряд Російської Федерації подав у відставку після "інавгурації" лідера Кремля Володимира Путіна 7 травня.

7 травня очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у “інавгурації” та склав присягу “президента”. У Міністерстві закордонних справ України не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими. Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

"7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру", — йшлося у заяві.

У міністерстві зазначили, що під час виборів в РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Прикінцевий акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генасамблеї ООН.

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