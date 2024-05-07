Уряд Росії пішов у відставку

Уряд Російської Федерації подав у відставку після "інавгурації" лідера Кремля Володимира Путіна 7 травня. Тепер Путін має затвердити нового голову уряду.

Про це уряд повідомив у Telegram, додавши скан-копію відповідного розпорядження.

"Відповідно до статті 116 Конституції РФ підписаним розпорядженням оформлено таке рішення", — написали в пресслужбі. Кабінет міністрів РФ на чолі з Михайлом Мішустіним пропрацював трохи більше ніж чотири роки.

Згідно зі статтею 35 закону "Про уряд Російської Федерації", у день вступу на посаду нового президента РФ попередній російський уряд складає свої повноваження. Він продовжить виконувати обов'язки кабінету міністрів, доки сформується новий склад.

7 травня очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у “інавгурації” та склав присягу “президента”. У Міністерстві закордонних справ України не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими. Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

"7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру", — йшлося у заяві.

У міністерстві зазначили, що під час виборів в РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Прикінцевий акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генасамблеї ООН.

Реакція на "вибори" у РФ у світі

Європарламент засудив нелегітимні президентські вибори в Росії та на окупованих Росією територіях України. Євродепутати запропонували обмежити відносини з Володимиром Путіним до мінімуму та розкритикували прем’єра Угорщини Віктора Орбана за “привітання Путіна з його фіктивним переобранням”.

Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 15 квітня не визнав легітимність керівника Росії Володимира Путіна.

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