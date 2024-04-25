Пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай продовжує допомагати Росії досягти військових цілей в Україні, продаючи такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Про це дипломатка повідомила у інтерв'ю Politico.

"КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, і вони насправді обрали сторону. Я вважаю, що коли Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли мовиться про цю війну, ми на це не купимося", — зазначила Сміт.

Пані посол підкреслила, що США "все частіше спостерігають матеріальну підтримку" РФ з боку Китаю, вказавши, що ці товари подвійного призначення відіграли вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких цілей проти України.

"Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації та мала б проблеми з вчиненням деяких актів агресії", — наголосила дипломатка.

Сміт розповіла, що Китай надає РФ "верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, що використовується як паливо".

Пані посол додала, що наразі немає доказів того, що Пекін надає пряму "військову підтримку" Москва, але надає товари, які використовуються як у військових, так і цивільних цілях.

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють РФ вести неспровоковану агресивну війну в Україні", — підсумувала дипломатка.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.