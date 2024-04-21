Блінкен зібрався до Китаю для обговорення підтримки Пекіном РФ — CNN

Держсекретар США Ентоні Блінкен 24-26 квітня здійснить візит до Китаю на тлі серйозних занепокоєнь у Вашингтоні щодо підтримки Пекіном Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Заплановано, що під час візиту держсекретар зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками у Шанхаї та Пекіні.

За словами чиновника, у Блінкена є "три основні цілі під час його поїздки до Китаю".

"По-перше, досягнення прогресу в ключових питаннях. По-друге, чітко та прямо висловлювати занепокоєння щодо двосторонніх регіональних та глобальних питань. І по-третє, відповідальне ставлення до конкуренції", — сказало джерело.

За словами чиновника, Блінкен планує "знову висловити глибоку стурбованість щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії", а також щодо порушень прав людини та "несправедливої ​​економічної та торгової практики".

У планах держсекретаря також обговорення ситуації на Близькому Сході. США неодноразово закликали Китай як публічно, так і приватно вчинити тиск на Іран, щоб той виявив стриманість.

"Держсекретар обговорить проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи провокації КНР у Південнокитайському морі, а також загрозливу риторику та безрозсудні дії Північної Кореї. Блінкен також підтвердить важливість миру і стабільності в Тайванській протоці", — сказав співрозмовник телеканалу.

Це друга поїздка Блінкена до КНР як високопоставленого американського дипломата. Торік він відвідав країну, намагаючись "стабілізувати" відносини у період "надзвичайної напруженості" між Вашингтоном і Пекіном після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю спостереження, яка була виявлена ​​над конфіденційними військовими об’єктами США.

"Ми перебуваємо в іншому місці, аніж рік тому, коли двосторонні відносини перебували на історичному мінімумі", — сказав Блінкен.

Раніше у квітні президент Джо Байден розмовляв телефоном з Сі Цзіньпіном, що стало першою розмовою між лідерами після їхнього історичної особистої зустрічі в листопаді.

Як пише Financial Times з посиланням на джерела, під час візиту до Китаю наступного тижня Блінкен розповість своїм колегам, що США та їхні союзники стають дедалі нетерплячішими через відмову Пекіна припинити надавати Москві все, від мікросхем до двигунів для крилатих ракет, щоб допомогти відновити її промислову базу.

Зазначається, держсекретар США Ентоні Блінкен попередить Китай про те, що США вживуть каральних заходів, якщо він не припинить надсилати Росії технології, пов’язані зі зброєю.

Блінкен не планує розкривати, яких заходів вживуть США, але кілька людей, знайомих із ситуацією, сказали, що вони розглядають санкції проти китайських фінансових установ та інших організацій.

Одне з джерел повідомило, що його повідомлення буде найчіткішим попередженням, яке США передали особисто китайським чиновникам.

Інший співрозмовник FT зазначив, що Китай дедалі більше стурбований можливістю санкцій проти своїх банків. У грудні президент Джо Байден видав указ, який попереджає іноземні фінансові установи про те, що вони "ризикують втратити доступ до фінансової системи США, якщо сприятимуть значним транзакціям, пов’язаним з військово-промисловою базою Росії".

FT зазначає, що хоча США сподіваються, що загроза санкцій переконає Китай змінити курс, вони також закликають європейські країни вжити заходів. США вважають тиск Європи критичним, бо Китай хвилюють економічні відносини з Європою, оскільки його власна економіка сповільнюється.

Одна людина, знайома з обговореннями, сказала, що Європа наклала санкції лише на три китайські групи з початку російського вторгнення два роки тому, у порівнянні зі 100 такими діями проти китайських організацій з боку Вашингтона.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Сполучені Штати будуть вважати Китай відповідальним, якщо Росія доб'ється успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.