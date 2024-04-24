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Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні
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Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні

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Сенат США
Американський та український прапори майорять біля Капітолію, 23 квітня 2024 року, Вашингтон. AP/Mariam Zuhaib

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів.

Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату.

"За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18.

Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню. Тепер документ має підписати президент США Байден.

23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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