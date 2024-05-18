США активно працюють над доставкою зброї в Україну — Білий дім

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США активно працюють над оперативною доставкою зброї для української армії, аби ефективно відбивати атаки російського війська.

Про це Джон Кірбі сказав на брифінгу.

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки", — пояснив Кірбі.

Він нагадав, що після підписання президентом США Джо Байденом у квітні цього року пакету фінансової допомоги на оборонні потреби України, глава Білого дому одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою. Він додав, що з квітня США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні від США

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.