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Спікер Джонсон оприлюднив план щодо України та Ізраїлю
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Спікер Джонсон оприлюднив план щодо України та Ізраїлю

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон, 10 квітня 2024 року. AP

Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Про це посадовець повідомив на платформі Х (раніше Twitter).

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії 15 квітня. За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок, пише американська газета The Hill.

Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, забороною TikTok. Також документ містить положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Проєкт закону не містить жодних положень про захист кордону, каже республіканець Кевін Херн. Це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні, додав він.

Білий дім заявив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, адже у них одинакові потреби і вороги.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

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