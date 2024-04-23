Значна частина зброї від США для України з нового пакета вже перебуває на складах Німеччини та Польщі, щоб прискорити час доставки після схвалення нового закону Конгресом.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, артилерійські снаряди будуть одними із перших матеріалів, які будуть передані українським бійцям.

Як пише CNN, після перетину кордону посадовці намагатимуться доставити зброю туди, де вона потрібні, якомога швидше. Але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість озброєння.

Тому, мовиться у матеріалі каналу, навіть зі швидким схваленням нового пакета допомоги перевага, яку зараз має РФ, не буде усунута негайно.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.