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Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою
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Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою

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США, Україна
Сенат США. AP

Сенат Сполучених Штатів підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Про це стало відомо із трансляції голосування Сенату США.

Це рішення підтримали 80 сенаторів (при необхідних 60), "проти" проголосувало — 19.

Це дозволить провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

Зокрема сенатор-республіканець Майк Лі, який неодноразово виступав проти допомоги Україні, вніс поправку, яка мала заблокувати зусилля лідера демократів Чака Шумера провести розгляд законопроєкту H.R.815 без внесення поправок. Ініціативу сенатора Лі підтримали лише 46 законодавців зі 100 мандатної палати, яка не пройшла.

Далі сенатори проголосували за припинення дебатів по законопроєкту H.R.815. Для ухвалення цієї норми, за процедурою, необхідно було зібрати щонайменше 60 голосів. Таким чином, припинення дебатів підтримали 80 законодавців, і лише 19 виступили проти.

Це відкрило шлях для винесення законодавчої ініціативи із зовнішньою допомогою на загальне голосування за спрощеною процедурою, проведення якого очікується пізніше.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Напередодні у Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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