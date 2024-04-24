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Україна отримає допомогу від США через кілька днів після підписання закону — Пентагон
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Україна отримає допомогу від США через кілька днів після підписання закону — Пентагон

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Генерал Пет Райдер
Речник Пентагону генерал Пет Райдер під час брифінгу 24 серпня 2023 року. Речник Пентагону генерал Пет Райдер під час брифінгу 24 серпня 2023 року. Фото: AP

Упродовж кількох днів Сполучені Штати зможуть передати допомогу Україні щойно законопроєкт схвалить Сенат і підпише президент США Джо Байден.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Як відзначив Райдер, законопроєкт про допомогу Україні має схвалити Сенат США. Після цього документ відправлять на підпис до Президента США Джозефа Байдена. Потім Пентагону знадобиться лише кілька днів, щоб відправити військову допомогу Україні.

Генерал Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати намагатимуться передати додаткову підтримку Україні так швидко, як це можливо.

Законопроєкт щодо фінансової та військової допомоги Україні має схвалити Сенат США. Потім документ передадуть на підписання президентові США Джо Байдену.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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