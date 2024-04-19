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США надішлють Україні зброю "негайно", якщо пакет допомоги буде схвалений — Білий дім
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США надішлють Україні зброю "негайно", якщо пакет допомоги буде схвалений — Білий дім

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Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. AP

Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги Україні буде схвалений Палатою представників.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Відтоді, як ми оприлюднили цей законопроєкт щодо допомоги, ми чітко усвідомлювали, наскільки важливою була допомога Україні для хороброго народу України, який бореться за захист своєї демократії", — сказала вона.

Як пише Politico із посиланням на американських посадовців, адміністрація президента Байдена ще не прийняла остаточного рішення щодо того, наскільки великим буде перший транш.

За даними видання, до наступного пакета можуть увійти засоби артилерії та протиповітряної оборони.

"Ми, звичайно, розуміємо та цінуємо невідкладність і готові діяти швидко", — сказав своєю чергою речник Пентагону Патрік Райдер.

Раніше сьогодні Палата представників США підтримала винесення на розгляд законопроєкту з допомогою Україні. Процедурне голосування також пройшли й законопроєкти про допомогу Ізраїлю й Тайваню.

16 квітня спікер Палати представників Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт щодо допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

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