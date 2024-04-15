Глава уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва телемарафону "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування потреб української армії й заявив, що це — недоцільно.

Коментар українського прем'єра щодо відповідної петиції опубліковано на сайті Кабінету міністрів.

За його словами, забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони й складовою протидії військовій агресії РФ проти України.

"Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що водночас урядом на системній основі проводиться постійна робота із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони. Йдеться про будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захист об’єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для здійснення заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії РФ проти України.

17 січня на сайті Кабміну з'явилась петиція про переспрямування коштів призначені для телемарафону "Єдині новини" та телеканалу "FreeДом" на фінансування БПЛА та пікапів для ЗСУ. Автори петиції зазначили, що на виробництво телемарафону витрачають велику суму з держбюджету, а ще використовують їх для"політичної боротьби", тим сами підриваючи "демократичні цінності". Станом на 3 квітня вона 29 562 голоси.

"Телемарафон "Єдині новини" та "FreeДом" є надзвичайно дорогими для державного бюджету. За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", — йшлося у документі.

Довіра до телемарафону "Єдині новини" зменшується

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 4 — 10 грудня 2023 року, телемарафону довіряють менше половини українців, а саме — 43%.

У КМІС зазначили, що водночас до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення). А втім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Упродовж 5-10 лютого 2024 року КМІС провів чергове опитування щодо довіри українців телемарафону, згідно з яким телепроєкту довіряють 36% українців, не довіряють – 47%.

Що відомо про телемарафон "Єдині новини"

Загальнонаціональний інформаційний телемарафон "Єдині новини" був запущений 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Для участі у марафоні у лютому об'єдналися провідні медіагрупи та телеканали: Суспільне, 1+1, "ТРК Україна" ("Україна 24"), ICTV/СТБ, "Рада" та "Інтер".

11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що Медіа Група "Україна" відмовляється на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій своїх друкованих медіа в Україні. За його словами, рішення продиктовано законом про олігархів.

21 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії 14 компаній, які належать бізнесмену Рінату Ахметову.

За даними "Детектора медіа", слот Медіа Групи Україна у національному марафоні отримають "1+1" або "Рада". Водночас "Прямий" та "5 канал" не отримував пропозицій долучитись до національного марафону.

У серпні 2022 року тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" буде продовжуватися до перемоги України у війні.

16 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає телемарафон "Єдині новини" одним з етапів незламності України та фактором єднання.