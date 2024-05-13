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Європейська федерація журналістів закликає переглянути формат телемарафону й розглянути можливість його закриття
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Європейська федерація журналістів закликає переглянути формат телемарафону й розглянути можливість його закриття

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Європейська федерація журналістів закликає до закриття телемарафону Єдині новини
Телемарафон "Єдині новини". Скриншот з відео

Європейська федерація журналістів (EFJ) у межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону й розглянути можливість закриття цього проєкту.

Про це повідомляється на сайті Європейської федерації журналістів.

Зазначається, що організація стурбована різким погіршенням рівня довіри між чиновниками та незалежними українськими ЗМІ.

Експерти EFJ наголосили, що Україна має створити системні гарантії, аби запобігти контролю медійників з боку Служби безпеки України. Вони згадали про стеження СБУ за журналістами Bihus.Info, журналістом Євгеном Шульгатом зі Слідство.Info та спроби залякування журналіста-розслідувача “Наші гроші” Юрія Ніколова групою невідомих.

“Той факт, що кілька головних телеканалів України продовжують вести спільні випуски новин 24 години на добу, серйозно знижує кількість та якість інформації, яку отримують українські глядачі. У результаті дані показали, що за останній рік глядачі телемарафону помітно впали , а українці звернулися до анонімних Telegram-каналів, щоб почитати те, що сприймається як “справжні” новини”, — заявили у федерації.

Там додали, що жжерела, якими користуються анонімні канали Telegram, часто неможливо визначити, як і їхніх спонсорів.

“Цей відхід від ЗМІ створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України, оскільки політична програма анонімних каналів зазвичай залишається невідомою. Крім того, Telegram має відносно м’яку політику щодо ненависті та іншого проблемного та маніпулятивного контенту”, — додали у федерації.

Раніше Державний департамент Сполучених Штатів вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік.

Що цьому передувало

15 квітня стало відомо, що глава уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва телемарафону "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування потреб української армії й заявив, що це — недоцільно.

За його словами, забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони й складовою протидії військовій агресії РФ проти України.

У січні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат. Він додав, що рішення про запровадження мовлення у форматі телемарафону "Єдині новини" було надзвичайно актуальним на першому етапі війни, оскільки кожен ключовий мовник "взяв кожен свою нішу":

"Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт", — зауважив тоді він.

16 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає телемарафон "Єдині новини" одним з етапів незламності України та фактором єднання.

У серпні 2022 року тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" буде продовжуватися до перемоги України у війні.

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати — соціологи

Станом на початок лютого 2024 року телепроєкту довіряють 36% українців, не довіряють – 47%. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року ми вперше фіксуємо негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє). Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє", — зазначають соціологи.

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