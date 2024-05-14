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Російський проєкт Медведчука запросив ІМІ долучитися до інтерв'ю з екснардепом
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Російський проєкт Медведчука запросив ІМІ долучитися до інтерв'ю з екснардепом

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ІМІ запросили на інтерв'ю з Медведчуком
Екснардеп від забороненої "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Віктор Медведчук. Архівне фото: УНІАН

Інститут масової інформації в Україні 14 травня отримав листа від політичного проєкту "Другая Украина". Там ІМІ пропонували скласти питання для інтерв'ю з головою ради руху Віктором Медведчуком — колишнім українським народним депутатом, обвинуваченим у держзраді.

Про це Інститут написав у своєму Facebook.

Як випливає з листа, скриншот якого ІМІ прикріпив у своєму дописі, для "Другой Украины" та Медведчука можна сформулювати запитання, які цікавлять читачів ІМІ, та надіслати на вказану поштову скриньку. Відповіді на них опублікує ресурс "Другая Украина".

"Нагадаємо, що «Другая Украина» — це політичний проєкт обвинуваченого в державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука, який він заснував у 2023 році уже в Росії. Виявляється, в них є ще й однойменний «інтернет-ЗМІ», який публікує добірну російську пропаганду..." — додали фахівці ІМІ.

Інститут масової інформації, як ідеться на його офіційному сайті, робить єдиний в Україні системний моніторинг свободи слова. Результати моніторингу ("Барометру свободи слова") слугують основою для проведення кампаній, звернень до уряду, заяв та оцінок громадянського суспільства, законодавчих ініціатив всередині України, а також їх використовують ЄС, ООН, ОБСЄ, Репортери без кордонів, інші міжнародні організації для оцінки демократичного розвитку країни.

Раніше Суспільне інформувало, що в липні 2023 року в Росії політичний проєкт "Другая Украина" офіційно зареєстрували як громадську організацію. Проєкт належить обвинуваченому в держзраді екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ Вікторові Медведчуку.

"Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") розповідали про те, що до "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

У березні МЗС Чехії написало, що Віктор Медведчук через рух "Інша Україна" приховано фінансує діяльність фірми Voice of Europe, яка своєю чергою поширює дезінформацію в Чехії та може негативно вплинути на вибори до Європарламенту. Цю фірму збираються включити до майбутнього 14-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

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