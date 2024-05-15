Посли країн ЄС погодили заборону низки росЗМІ на території Євросоюзу — Йозвяк

Посли Європейського Союзу у середу, 15 травня, погодили заборону на мовлення "Голосу Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российской газеты" на всій території Євросоюзу.
Про це повідомив редактор радіо "Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.
"Це означатиме, що ці 4 компанії будуть додані до того ж чорного списку ЄС, що і RT та Sputnik, тобто доступ до їхніх медіа-продуктів в Євросоюзі буде неможливим, але репортери цих компаній все ще можуть робити репортажі з країн-членів", — пояснював Йозвяк раніше.
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