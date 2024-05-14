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Невідомі погрожують журналісту "УП" Ткачу після виходу розслідування "Непридатні"
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Невідомі погрожують журналісту "УП" Ткачу після виходу розслідування "Непридатні"

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Ткач, журналіст
Журналіст "УП" Михайло Ткач. Facebook/Михайло Ткач

Керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач 10 травня в одному з месенджерів отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

Про це йдеться в офіційній заяві редакції "УП".

11 травня протягом дня була низка марних спроб входу в акаунт Monobank Михайла з боку сторонніх людей. Крім цього журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс-повідомлення з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

Вже 13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам онлайн-видання надійшли листи з погрозами:

"Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С.", — йшлося у розсилці.

Примітно, що повідомлення однакового змісту надіслали не лише на редакційні, а й на особисті електронні адреси журналістів видання. У тому числі й на такі, що давно не використовуються.

"Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників "Української правди". Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності й просить встановити особу відправника цих листів", — йдеться у заяві редакції "УП".

Про що йшлося у розслідуванні Ткача "Непридатні"

У квітні цього року Михайло Ткач у черговому розслідуванні "УП" розповів про відпустку 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженка та невеликої компанії київських молодиків під час загальної мобілізації.

"Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, кілька топових BMW та зйомки з вертольота. Стрибки з парашютом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії", — йдеться у короткому описі до розслідування.

Зазначалось, що з чотирьох молодиків призивного віку на світлинах з італійських Альп, опублікованих у соцмережах за інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби й, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав з України за допомогою системи "Шлях".

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