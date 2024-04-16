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У Білому домі готові розглянути чотири законопроєкти, у тому числі про допомогу Україні — Кірбі
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У Білому домі готові розглянути чотири законопроєкти, у тому числі про допомогу Україні — Кірбі

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США, Україна
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі, 20 січня 2023 року. AP

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ініціатива спікера Палати представників Майка Джонсона щодо низки законопроєктів з надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому. Але, за його словами, адміністрація американського президента хоче побачити ці законодавчі ініціативи, перш ніж робити остаточні висновки.

Про це повідомляє The Hill, посилаючись на заяву Джона Кірбі.

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера Джонсона насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей", — пояснив посадовець.

Водночас Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїль, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу від США. Білий дім розраховує, що це станеться вже цього тижня.

За даними видання, американський президент США Джо Байден обговорював вчора ввечері зі спікером Палати представників Майком Джонсоном цю пропозицію щодо розділених законопроєктів.

Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

10 квітня Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.

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