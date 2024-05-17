Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для обслуговування американських озброєнь на $100 мільйонів.

Про це повідомило Агентство зі співробітництва в галузі безпеки американського міністерства оборони, яке відповідає за постачання військової техніки та зброї за кордон за міжурядовими контрактами.

Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для підтримки транспортних засобів і систем озброєння, що постачаються армією США.

Угода з продажу обладнання та послуг Україні відповідає цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки зміцнює безпеку країни-партнера.

"Ця підтримка безпосередньо сприятиме ефективності України на полі бою завдяки покращенню логістики та сприятиме більш стійким і швидким циклам ремонту", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.