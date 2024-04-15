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Байден закликав Конгрес схвалити законопроєкт із допомогою Україні й Ізраїлю
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Байден закликав Конгрес схвалити законопроєкт із допомогою Україні й Ізраїлю

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Байден закликав Конгрес схвалити законопроєкт із допомогою Україні й Ізраїлю
Президент Джо Байден виступає у Конгресі в Капітолії США, 7 березня 2024 року. AP/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з лідерами обох партій Конгресу закликав якнайшвидше схвалити законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні й Ізраїлю.

Про це пише CNN.

Як заявили у Білому домі, Байден обговорив термінову потребу в тому, щоб Палата представників якнайшвидше ухвалила доповнення до закону про національну безпеку.

У телефонній розмові з Байденом взяли участь лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Крім того, на пресконференції в неділю, 14 квітня, Шумер закликав Палату представників, де більшість мають республіканці, розглянути раніше схвалене Сенатом доповнення до закону про національну безпеку.

“Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю та Україні — це схвалити доповнення (до закону про національну безпеку — ред.) цього тижня. Я закликав спікера Джонсона зробити це”, — заявив Шумер.

Наразі Палата представників не голосувала за прийнятий Сенатом законопроєкт, оскільки багато консерваторів у Палаті представників виступають проти надсилання додаткової допомоги Україні та хочуть, щоб до будь-якого пакету допомоги було включено більш сувору політику США щодо кордону з Мексикою.

Майк Джонсон відмовляється вносити на розгляд Палати представників законопроєкт із підтримкою України, ухвалений Сенатом. Натомість він заявив, що планує представити свою ініціативу, яка матиме в тексті “деякі важливі нововведення”.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд доларів, 60 мільярдів з яких — для України.

Документ мають схвалити у Палаті представників перед тим, як його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

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