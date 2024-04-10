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Палата представників США повернулася з канікул. Чи є на порядку денному допомога Україні?
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Палата представників США повернулася з канікул. Чи є на порядку денному допомога Україні?

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Конгрес США
Конгрес США. Фото: AP

Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.

Як пише The Hill, на цей час чіткого Порядку денного у Конгресі немає. Українського питання також.

Зазначається, що спікер Палати представників Майк Джонсон навшпиньки ходить навколо представниці парламенту Марджорі Тейлор Грін (R-Ga.), яка каже, що може його вигнати, оскільки вона виступає проти угод, яких він досяг з лідерами Демократичної партії минулого місяця щодо підтримки фінансування уряду до вересня.

Грін каже, що готова в будь-який момент закликати до голосування за відставку Джонсона з посади спікера, якщо він намагатиметься знайти голоси для погодження допомоги Україні.

Демократи Палати представників звинувачують республіканців у спробах перешкодити наданню екстреної допомоги Україні, пов’язуючи допомогу Україні зі збільшенням експорту природного газу.

Наприкінці минулого місяця Джонсон заявив, що розглядає план видачі нових дозволів на експорт скрапленого природного газу (СПГ) як частину законодавства про нову військову допомогу Києву.

Спікер каже, що ця пропозиція актуальна для дебатів щодо України, оскільки вона може допомогти іншим країнам відмовитися від залежності від російського палива, яке допомагає фінансувати вторгнення Москви.

Кореспондент CNN в Конгресі Ману Раджу також зазначив, що Спікер Джонсон зазнає тиску щодо України. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін погрожує йому відставкою. Водночас сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що якщо Україна розвалиться, "це буде на совісті людей", які заблокують пакет допомоги".

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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