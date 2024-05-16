У НАТО наближаються до рішення відправити в Україну свої війська — NYT

Союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська для навчання українських сил. Це стане ще одним розмиванням попередньої червоної лінії та може безпосередньо втягнути Сполучені Штати та Європу у війну.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Україні не вистачає сил для навчання військ, а становище на полі бою погіршилося через наступ росіян. Тому українські офіційні особи звернулися до своїх американських колег і колег з НАТО з проханням допомогти в навчанні 150 тисяч солдатів ближче до лінії фронту для швидшого розгортання.

Поки що Сполучені Штати відповіли "ні", але голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що розгортання інструкторів НАТО виглядає неминучим. "З часом ми цього досягнемо", — сказав він.

За словами генерала, потенційно розміщенні інструктори НАТО в Україні можуть опинитися під загрозою, тому для їхнього захисту доведеться використовувати системи ППО, які Україна могла б використовувати поблизу поля бою.

При цьому Білий дім відмовляється відправляти в Україну навіть інструкторів і відмовляє від такого кроку своїх союзників по НАТО.

NYT зазначає, що раніше США допомагали Україні навчати війська за стандартами НАТО на полігоні в Яворові, але на початку війни були звідти виведені.

Однак, газета зазначає, що навчання від американців та їхніх союзників не завжди було успішним. Перед українським контрнаступом минулого літа американські солдати проводили в Німеччині навчання українських підрозділів маневровій війні, розмінуванню та іншим завданням. Але навчитися скоординованого використання танків, артилерії та піхоти складно, особливо за 12 тижнів.

Проблема ускладнюється тим, що українці стикаються з полем битви, яке значно відрізняється від того, на якому воювали американські сили в останні роки.

Перенесення навчання в Україну, як визнають військові, дасть змогу американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення, що відбуваються на лінії фронту, що потенційно дасть їм змогу перейняти їхнє навчання.

Минулого місяця НАТО попросило генерала Крістофера Каволі придумати, як Альянс може допомогти Україні, при цьому знизивши потенційні ризики. Офіційний представник США заявив у середу, що однією з можливостей може бути навчання українських військ на Львівщині.

NYT пише, що інші союзники по НАТО, включаючи Британію, Німеччину та Францію, працюють над тим, щоб базувати оборонних підрядників в Україні, щоб допомагати створювати та ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій.

Нинішні та колишні чиновники з питань оборони США заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників в Україну, хоча невеликій кількості вже дозволено в’їзд під керівництвом Держдепартаменту для роботи над конкретними системами озброєння, такими як ППО Patriot.

Що відомо про ідею відправлення військових з країн НАТО в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте інтерв'ю Financial Times сказала, що литовський уряд отримав від парламенту дозвіл на те, щоби відправити війська для навчання ЗСУ в Україну. Але українська влада поки не просила про таке.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправлення військовослужбовців західних країн до України не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Стокгольм наразі не планує надсилати військових в Україну, проте допускає розгляд таких варіантів, якщо це запропонують союзники НАТО.