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США не збиватимуть дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі — Білий дім
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США не збиватимуть дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі — Білий дім

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Джон Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі. AP/Evan Vucci

США не втручатися в російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він сказав, що знав, що це питання виникне.

"Це різні конфлікти. Різний повітряний простір. Різна картина загроз. Президент ясно дав зрозуміти ще на початку конфлікту в Україні, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конфлікті у військовому плані", – сказав він під час брифінгу.

За словами Кірбі США надають Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору.

"На жаль, сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребує".

Американські військові знищили понад 80 безпілотників та щонайменше 6 балістичних ракет, випущених у бік Ізраїлю з Ірану та Ємену, відзвітувало раніше Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Палата представників США вже майже пів року не може ухвалити законопроєкт щодо військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів через неспроможність конгресменів домовитися. На цьому фоні в українських військових закінчуються боєприпаси, а Росія сильніше стала атакувати енергосистему України.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

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