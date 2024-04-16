"Це ганьба для демократії": Зеленський про затримку постачання зброї Україні

Без військової підтримки США Україна не має шансів перемогти у війні з Росією, і затримка з постачанням зброї — це "ганьба для демократії".

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS.

"Я говорю вам відверто: без цієї допомоги (від США, – ред.) шансів у нас перемогти не буде. Потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога. Сьогодні у нас співвідношення артилерійських снарядів складає 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому разі, за такої статистики вони нас щодня штовхатимуть назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні є під нашим контролем, ми маємо від 1 перейти до рівних чисел – 10 до 10", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україні доводиться протистояти армії з "необмеженою кількістю людей і великою кількістю снарядів" і багато з них іранського виробництва.

"Вони тисячами били нас. Вони (Іран, — ред.) передавали 300-350 "шахедів на місяць". І кожного місяця вони застосовували по нас в таку кількість. Скажіть мені, будь ласка, як можна воювати з цими тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває. У них стоїть зброя. Злітають літаки з Криму і б'ють нас на відстані 300+ км, тобто 400-500 км, в залежності, де розташована точка, звідки вони стріляють з Криму", — сказав він.

За словами президента, є "простий і зрозумілий" план, як їх знищити.

"Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб йти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. Є конкретні засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. І мало того, всі партнери це мають. Мають на руках цей план того, що нам технічно дуже потрібно", — сказав Зеленський.

Він сподівається, що американський Конгрес ухвалить позитивне рішення про виділення фінансування найближчими днями чи тижнями, "але не довше".

Президент також прокоментував намір спікера Палати представників США Майка Джонсона поставити на голосування допомогу Ізраїлю.

"Це говорить про те, що це питання не безпеки. Це чиста політика. І, якщо чесно, це ганьба для світу, і просто ганьба для демократії, і для всіх тих, хто тільки й говорить про демократію" – сказав Зеленський.

Він наголосив, що, якщо Конгрес поділить допомогу на ізраїльську та українську, то це свідчить про те, що це питання виборів у США.

"І це просто чиста політика. Коли весь світ каже: "Як так Іран посмів бити по Ізраїлю", потрібно популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це означає, що всім байдуже, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливі їхні рейтинги", – сказав Зеленський.

За його словами, політики просто забувають, що "у мертвих жодних рейтингів немає". І

"І якщо Україна провалиться, буде війна в інших країнах НАТО, а вона буде. Американські солдати тоді будуть захищати (країни НАТО, — ред.). Тому доки не пізно, мені здається, потрібно проголосувати про допомогу всім країнам, чиє життя від цього на сьогодні залежить", — сказав президент.

Зеленський також розповів, що двічі спілкувався зі Джонсоном – минулого і цього року і спікер запевнив, що підтримує допомогу Україні.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

10 квітня Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон презентував чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і про пріоритети національної безпеки.