Міністерство закордонних справ Таджикистану назвало фейковою інформацію про те, що у стрілянині в підмосковному "Крокус Сіті Холі" підозрюють громадян країни.

Про це йдеться у повідомлення МЗС у Facebook.

"Таджицька сторона не отримувала від офіційної влади Росії підтвердження про поширену нині фейкову інформацію про причетність громадян Таджикистану (до стрілянини у Крокус Сіті Холі, — ред.). У зв'язку з цим просимо спиратися на офіційну інформацію, що розповсюджується державними органами Росії", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликали ЗМІ до "відповідального ставлення" до поширення інформації про нібито причетність громадян Таджикистану до нападу, бо поширення неперевіреної та недостовірної інформації може завдати шкоди громадянам Таджикистану, які зараз за межами країни.

Раніше російський Telegram-канал Baza повідомив, що підозрюваними у нападі на "Крокус Сіті Холл" є четверо громадян Таджикистану: Насрідінов Махмадрасул 37 років, Ісмонов Рівожидин 51 рік, Сафолзода Шохінджонн 21 рік, Назаров Рустам 29 років.

"База" зазначає, що у Брянській області нібито затримали двох підозрюваних. Автомобіль з можливими нападниками затримали неподалік від кордону Білорусі та України. В авто було шість осіб, чотирьом з яких нібито вдалося втекти, а двох затримали силовики.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У ГУР Міноборони України заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ. Водночас спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту.