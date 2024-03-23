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Стрілянину в Підмосковʼї організувало угруповання ІДІЛ — ЗМІ
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Стрілянину в Підмосковʼї організувало угруповання ІДІЛ — ЗМІ

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Крокус Сіті Хол 22 березня
Дим, який несеться з "Крокус Сіті Хол" у Красногорську через стрілянину в концертному залі. Скрін в відео тг-каналу "База"

Стрілянину у "Крокус Сіті Холлі" в Красногорську організувало угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), вважають офіційні особи США.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на анонімного представника американської адміністрації.

Угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку в заяві, опублікованій на афілійованих каналах у соціальних мережах. У заяві, опублікованій її інформаційним агентством Aamaq, група заявила, що напала на людей у місті Красногорськ на околиці Москви, убивши та поранивши сотні людей.

Американський чиновник сказав CBS News, що у США є розвіддані, які підтверджують відповідальність "Ісламської держави", і що у них немає підстав сумніватися в цих заявах. Співрозмовник також підтвердив, що США надали Росії розвідувальні дані про потенційну атаку. Такі самі дані публікує і газета The New York Times.

Раніше про те, що відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ, повідомило агентство Reuters з посиланням на Telegram-канал, пов'язаний із угрупуванням, визнаним терористичним у кількох країнах світу.

Спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту, повідомляє канал "Важные истории" з посиланням на джерело, близьке до оперативного штабу. Хто може стояти за нападом, силовики поки що не з'ясували.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Красногорську

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі пожежа, завалився дах. У ФСБ повідомили про смерть 40 людей і понад 100 травмованих.

Російські медіа пишуть, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалося щонайменше троє людей в камуфляжі та відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Почалася евакуація людей. Свідки розповіли, що частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу".

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

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