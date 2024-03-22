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У США прокоментували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол" в Росії. Ознак причетності України не бачать
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У США прокоментували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол" в Росії. Ознак причетності України не бачать

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Джон Кірбі
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі та речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, 22 березня 2024 року. Фото: AP

Сполучені Штати не бачать ознак того, що Україна чи українці можуть бути причетними до стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Поки не має ознак того, що Україна чи українці причетні до цього. Це лише сталося і ми за цим стежимо. Але поки я переконую вас у відсутності зв'язків з Україною", — сказав він.

Водночас Кірбі заявив, що не може наразі повідомити деталі щодо інциденту. У Білому домі очікують коментарів від російських офіційних осіб.

"Фото жахливі. Важко на них дивитись. Ми з жертвами цієї жахливої стрілянини. Ви дивитесь на ці відео і усвідомлюєте, що є матері, батьки, доньки та сини. які ще не бачили цих новин. Це буде важкий день. Наші думки з ними", — додав координатор Ради нацбезпеки.

У Росії у Красногорську Московської області ввечері 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина. Є загиблі та поранені. У будівлі пожежа, завалився дах.

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