Стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального "закручування гайок" на самій Росії", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.

"Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним. Путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії", — додали у відомстві.

У Росії у Красногорську Московської області ввечері 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина. Є загиблі та поранені. У будівлі пожежа, завалився дах.