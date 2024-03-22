НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Це свідома провокація за вказівкою Путіна" — ГУР про стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол" в РФ
РОСІЯКРИМІНАЛПОЖЕЖАСвітПодії

"Це свідома провокація за вказівкою Путіна" — ГУР про стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол" в РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Андрій Юсов
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області є є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою президента РФ Путіна.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального "закручування гайок" на самій Росії", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.

"Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним. Путін неодноразово намагався залякати Захід в тому числі застосуванням ядерної зброї. Тож цей теракт може використати як ще одну «підставу» для посилення агресії", — додали у відомстві.

У Росії у Красногорську Московської області ввечері 22 березня у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина. Є загиблі та поранені. У будівлі пожежа, завалився дах.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Росія
Влада РФ пропонує "ветеранам СВО" посади держслужбовців на ТОТ України — Центр нацспротиву
Італія
Глава МЗС Італії закликав Росію не використовувати теракт у Підмосков'ї для ескалації війни проти України
Кулеба
Кулеба про намагання Путіна пов'язати стрілянину у Підмосков'ї з Україною: "Він патологічний брехун"
У Бердянську влаштували акції з вшанування пам'яті загиблих у Крокус Сіті Хол в Росії
На ТОТ Запорізької області окупанти влаштували акцію вшанування пам'яті загиблих у теракті у РФ
На початок