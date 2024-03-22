У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" сталася стрілянина. Є загиблі та поранені. У будівлі пожежа, завалився дах.

Про це пише “Медуза”.

Спецслужби РФ виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту, повідомляє канал "Важные истории" з посиланням на джерело, близьке до оперативного штабу. Хто може стояти за нападом, силовики поки що не з'ясували.

За даними видання, загинуло від 10 до 40 людей, ще десятки поранені. При цьому телеграм-канал "112" стверджує, що 40 людей загинули і понад 100 поранено внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холі". Офіційно кількість загиблих та поранених спочатку не називали. Пізніше ФСБ повідомила, що 40 людей загинули і понад 100 отримали поранення.

"Сьогодні ввечері перед початком заходу в концертному залі в місті Красногорськ невідомі чоловіки в камуфляжному одязі увірвалися в будівлю і почали стрілянину. Кількість постраждалих уточнюється, у будівлі розважального центру почалася пожежа, триває евакуація громадян", — заявили у Генпрокуратурі РФ.

Там додали, що на місці події координує діяльність спеціальних служб і правоохоронних органів прокурор Московської області Сергій Забатурин.

"За попередніми даними, група невідомих від двох до п'яти осіб у тактичному обмундируванні, озброєна автоматичною зброєю, відкрила стрілянину по охоронцях на вході в концертний зал. Потім вони почали стріляти по глядачах у фойє", - сказали агентству "Интерфакс" в оперативних службах.

Після цього стався вибух і почалася пожежа. Пожежники вивели близько 100 людей із підвалу в "Крокус Сіті Холі", повідомили в МНС.

"Проводяться роботи з порятунку людей із даху будівлі за допомогою підйомних механізмів", — додали у відомстві.

Частину людей евакуювали прямо з даху "Крокус Сіті Холу", охопленого вогнем, повідомляє Mash із посиланням на очевидців.

Як стало відомо, кореспондент "РИА Новости" опинився на місці події. Він розповів, що у партер "Крокус Сіті Холу" увірвалися люди в камуфляжі, як мінімум троє, відкрили стрілянину з автоматичної зброї.

"Точно є поранені", — повідомив він.

За його словами, нападники кинули гранату або запальну шашку, унаслідок чого почалася пожежа. Люди, які перебували в залі, додав він, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого стали вибиратися поповзом. Багатьом вдалося вибратися, повідомив кореспондент.

Телеграм-канал "База" оприлюднив відео, зняте, як стверджується, очевидцями нападу.

Телеграм-канал Mash опублікував відео, на якому, як стверджується, показано перші секунди атаки на відвідувачів "Крокус Сіті Холу".

Будівлю "Крокуса" підпалили, дим піднімається на багато метрів. Повідомлялося, що пожежники не могли одразу розпочати гасіння й очікували на прибуття спецпризначенців. Ті, хто вижив, тим часом сховалися на мінус 1 поверсі, повідомляли "Важные истории".

За даними телеграм-каналу Baza, у будівлі "Крокус Сіті Холу", охопленій вогнем, могли перебувати до 100 осіб. Частина людей могла сховатися на мінус першому поверсі, частина відрізана вогнем на четвертому поверсі.

У будівлі концертного залу зруйновано дах, повідомляють очевидці.

За даними "Медузи", площа пожежі в "Крокус Сіті Холі" може становити до трьох тисяч квадратних метрів. Для гасіння пожежі в "Крокусі" задіяно авіацію, вертоліт скидає воду на палаючу будівлю, ще два вертольоти готуються до вильоту, повідомили в МНС.

У момент стрілянини в залі могли перебувати 6200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

У Красногорськ до "Кроскус Сіті Холу" направлено понад 50 бригад швидкої допомоги, повідомляє РБК із посиланням на пресслужбу МОЗ Московської області. Госпіталізовано перших постраждалих, заявили у МОЗ.

Повідомляється, що представники силових структур відтісняють людей від будівлі "Крокуса". За даними "Обережно, новини", правоохоронні органи побоюються, що нападники могли замінувати приміщення і можливий новий вибух. На місце виїхав підмосковний губернатор Андрій Воробйов.

Дим здіймається над концертним майданчиком "Крокус Сіті Холл" після повідомлення про стрілянину на околиці Москви, Росія, 22 березня 2024 року. REUTERS/Stringer

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